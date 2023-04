La Tunisie remercie les Etats-Unis pour lui avoir fourni une cargaison de blé

Le ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger remercie les autorités américaines pour leur initiative de fournir, en coordination avec la Banque Mondiale, une cargaison de blé dur estimée à 25 000 tonnes à destination de la Tunisie.

Cette initiative traduit les relations amicales qui unissent les deux peuples amis, ainsi que l’esprit de solidarité et de coordination entre la Tunisie et les États-Unis pour faire face aux crises et enjeux internationaux, à l’instar de la crise alimentaire, ajoute le département du Nord-Hilton dans un communiqué.

L’ambassade américaine avait annoncé l’arrivée d’un bateau avec à son bord une cargaison de 25 mille tonnes de blé dur américain, en vue d’aider le peuple tunisien à faire face au manque d’approvisionnement découlant de l’invasion russe de l’Ukraine.

Les Etats-Unis et la banque mondiale ont procédé, en collaboration avec l’office des céréales, à fournir ce composant essentiel à la confection de pain et autres pâtes, avait indiqué, en substance, l’ambassade dans un communiqué.