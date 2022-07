La Tunisie remporte 47 médailles à Londres pour la qualité de son huile d’olive

La Tunisie a récolté 47 médailles d’or, d’argent, et de bronze à l’International Olive Oil Competitions LIOOC 2022, organisé samedi 09 juillet à Londres.

Les entreprises opérant dans le secteur de l’huile d’olive mise en bouteille et empaquetée, ont remporté une bonne moisson de médailles à ce concours international de la meilleure huile d’olive tenue à la capitale britannique ; chose qui prouve la qualité supérieure de l’huile d’olive tunisienne, indique le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines sur sa page officielle, Facebook.

La Tunisie a enregistré une présence remarquable au cours des deux dernières années, à toutes les compétitions internationales des meilleures huiles d’olives à internationales. Elle a remporté 214 médailles en 2021, et est devenue parmi les dix premiers pays dans le monde en nombre de médailles (8ème position), après que la participation tunisienne était limitée dans ces compétitions.

Notre pays a été primé depuis le début de l’année 2022 d’un grand nombre de médailles dans les différentes compétitions internationales, pour les meilleures huiles d’olive empaquetées, dont la plus importante est celle de MARIO SOLINAS, organisé par le conseil international de l’huile.

La Tunisie avait ainsi remporté, pour la première fois dans l’histoire, six médailles, dont 02 en Or, outre les médailles remportées à New-York, Paris, Japon, Berlin, Italie, et Grèce.

Le Centre technique de l’emballage et du conditionnement (Packtec), a joué un important rôle en matière de promotion de l’huile d’olive embouteillée, à travers le programme publicitaire et de marketing à intérêt public, souligne le ministère.

Le centre a organisé la participation tunisienne au salon international de l’agroalimentaire à New-York, (Summer Funcy Food Show), ainsi que la foire internationale de l’agro-alimentaire, Gulfood à Dubaï…