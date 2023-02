« La Tunisie reste témoin de celui qui l’a aimée et lui a été loyal » (Jarandi)

Le désormais ancien ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, affirme qu’il reste là où il est au service de la patrie.

« Nous sommes tous des passagers, la Tunisie demeurera témoin de celui qui l’a aimée et lui a été loyal », écrit-il dans un tweet, quelques heures après sa déposition par le président de la république.

Il souligne, en préambule, que ses « missions se sont terminées, aujourd’hui, en tant que ministre des Affaires étrangères après trois ans, dans une conjoncture critique ; mon unique boussole était l’intérêt suprême de la Tunisie ».

L’ex-ministre exprime sa « considération au président de la république pour sa confiance, à la cheffe du gouvernement et aux cadres du ministère ».

Othman Jarandi a été démis hier de ses fonctions, en tant que ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, et remplacé par Nabil Ammar, diplomate et plusieurs fois ambassadeur dans des capitales européennes.

Gnetnews