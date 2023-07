La Tunisie retire 31 pesticides et autres produits du marché, vu leur dangerosité

La Tunisie a retiré du marché 31 pesticides et médicaments résistants aux champignons agricoles, et déterminé l’utilisation de 6 substances actives, une manière d’affirmer la dangerosité de ces pesticides et leur interdiction par plusieurs pays, dont l’Union européenne.

La Direction générale de la santé végétale et du contrôle des intrants agricoles du ministère de l’Agriculture a expliqué que cette liste, qu’elle a révélée le 13 juillet 2023, s’inscrit dans le cadre de la révision des principes actifs des pesticides à usage agricole, rapporte la TAP.

Selon un rapport de l’Association pour l’éducation à l’environnement pour les générations futures et le Réseau international pour l’élimination des polluants, publié le 12 mai 2023, la Tunisie continue à importer 33 types de pesticides, bien que leur utilisation soit interdite en Europe depuis 2020.

La Tunisie a importé environ 240,5 tonnes de pesticides agricoles prohibés ou ayant fait l’objet d’une réglementation stricte au sein de l’Union européenne en 2018, dont 35 000 kg de cyanamide, selon un rapport de Public Eyes et l’organisation Greenpeace du Royaume-Uni.

