La Tunisie et la NorvÃ¨ge signent un mÃ©morandum d’entente, en marge de la visite de la dÃ©lÃ©gation tunisienne Ã  Oslo

La Tunisie et la Norvège signent un mémorandum d’entente, en marge de la visite de la délégation tunisienne à Oslo

La délégation tunisienne, qui effectue une visite de travail à Oslo a rencontré hier, mardi 17 janvier, de hauts responsables et experts norvégiens dans les domaines socio-économiques, où il était question de l’expérience norvégienne en matière de gestion et de bonne gouvernance des entreprises publiques, afin qu’elles jouent leur rôle au niveau économique et social.

Les discussions ont également porté sur « le rôle et la contribution de l’entreprise du médiateur national, et des organismes de statistiques aux négociations collectives, dans le cadre du dialogue social ».

Le ministre de l’Economie a eu des entretiens avec des responsables d’entreprises norvégiennes, et d’investisseurs opérant dans les domaines d’énergies renouvelables, d’hydrogène vert, de traitement des eaux usées et de valorisation des déchets.

« L’économie verte et l’économie circulaire sont l’objet d’intérêt, en matière d’orientations inscrites dans la vision stratégique, Tunisie 2035, et dans le plan de développement 2023/25, ce qui présente d’importantes opportunités, et ouvre de grandes perspectives en vue de consolider la coopération, l’investissement et le partenariat dans ces secteurs, là où la Norvège se prévaut d’une solide expérience », a déclaré Samir Saïed.

Un mémorandum d’entente a été signé entre les partenaires sociaux des deux pays, portant sur l’instauration d’une coopération étroite, et durable.

Pour rappel, la délégation tunisienne compte, outre le ministre de l’Economie et de la Planification, son collègue des Affaires sociales, le Secrétaire Général de l’UGTT, le président de l’UTICA, ainsi que l’ambassadrice de Tunisie à Oslo.

