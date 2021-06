La Tunisie sâ€™acheminerait vers lâ€™Ã©tat dâ€™urgence sanitaire, des annonces attendues ce vendredi pour endiguer le virus

La Tunisie s’acheminerait vers l’état d’urgence sanitaire, des annonces attendues ce vendredi pour endiguer le virus

L’instance nationale de lutte contre le Coronavirus demeure en état de réunion permanente et tiendra ce vendredi, 25 juin, une conférence de presse, pour annoncer les nouvelles mesures et décisions, à l’heure où plusieurs voix s’élèvent, appelant à décréter l’état d’urgence sanitaire.

L’instance qui a entamé sa réunion hier, jeudi 24 juin 2021, dans la foulée de l’annonce de l’apparition de nouvelles souches du Coronavirus en Tunisie : l’indien dit Delta, et le brésilien dit Gamma, pouvant être à l’origine de cette nouvelle vague virulente qui fait des ravages dans plusieurs régions du pays, poursuivra ses travaux ce matin, sous la présidence du chef du gouvernement, Hichem Méchichi.

L’instance a examiné la veille les dernières évolutions de la situation épidémique, notamment avec la propagation rapide du virus dans de nombreuses régions, et l’état d’avancement de la campagne de vaccination.

Méchichi a affirmé l’importance d’évaluer les mesures prises pour endiguer la dissémination du virus dans différentes régions, exhortant les différentes parties prenantes, à renforcer la coordination pour en assurer une bonne application.

L’unique solution pour sortir de la crise sanitaire passe à travers l’accélération de la campagne de vaccination, notamment des personnes âgées qui se trouvent dans les régions rurales éloignées, a-t-il souligné.

Plusieurs ministres, membres du comité scientifique, cadres administratifs, sécuritaires et militaires, ainsi que les gouverneurs de Kairouan, Siliana, Béjà et Zaghouan et le président de la commission de la santé à l’Assemblée, Ayachi Zemmal, participent à cette réunion.

