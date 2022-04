La Tunisie salue la création d’un Conseil présidentiel au Yémen

La Tunisie salue la création d’un Conseil présidentiel au Yémen, suite au transfert du pouvoir exécutif, à un Conseil présidentiel réunissant les principales forces politiques, de ce pays en guerre.

Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, la Tunisie souhaite un règlement politique de la crise au Yémen.

Chose qui est susceptible d’en préserver l’unité, et l’inviolabilité territoriale, et de répondre aux aspirations du peuple yéménite pour la sécurité, la stabilité et le développement.

Gnetnews