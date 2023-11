La Tunisie s’apprête à revoir ses politiques commerciales au sein de l’OMC

La ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, a présidé hier, mardi 31 Octobre, la première réunion de la commission nationale chargée des relations avec l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), avec la participation, par visioconférence, de Sabri Bachtobji, ambassadeur et représentant permanent de Tunisie à l’ONU à Genève, et Mohamed Zouhaïr Taous, de la mission permanente de Tunisie à Genève.

La ministre a affirmé l’importance que revêt cette commission, en matière de coordination de la position tunisienne, au sujet de questions relatives aux négociations commerciales, et en prévision des prochaines échéances, en prime, la préparation de la 13ème conférence ministérielle de l’OMC qui se tiendra du 26 au 29 février 2024 à Abu Dhabi, et dans une seconde étape la préparation de la révision des politiques commerciales de la Tunisie au sein de l’OMC. Laquelle aura un grand impact sur l’image et la place de la Tunisie dans les milieux économiques internationaux, les prochaines années.

Ben Rejeb a, par ailleurs, indiqué qu’une nouvelle approche allait être adoptée, envers les dossiers relatifs aux conventions de l’OMC, dont l’ouverture sur les universitaires et les chercheurs en Commerce international, en relations économiques et en droit international. Des relations de coopération seront ainsi instaurées avec la chaire de l’OMC, en vue de bâtir des réseaux d’échange entre décideurs et universitaires en matière de politiques commerciales nationales, et de questions liées aux négociations commerciales.

Cinq commissions ont été formées lors de cette réunion (équipe de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, équipe de la politique industrielle, équipe de la réforme de l’organisation et de règlement des litiges, Commerce et développement, et équipe du Commerce électronique).

Ces commissions plancheront sur des questions importantes, au sujet de la politique commerciale de Tunisie, et ses relations avec l’organisation, et procèderont à approfondir, davantage, les discussions quant à leur cohérence avec les orientations de la Tunisie, en formulant des suggestions sur ses intérêts dans ces négociations.

La réunion a, également, évoqué l’état d’avancement des mesures de ratification de l’accord d’appui de la pêche, la ministre a souligné la nécessité d’en accélérer les procédures de ratification, avant la fin de l’année en cours.

