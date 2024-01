La Tunisie se maintient à la même position en termes d’indice de perception de la corruption

L’Organisation, I Watch, a dévoilé, ce mardi 30 Janvier, en partenariat avec l’organisation Transparency International, l’indice de perception de la corruption dans le secteur public de l’année 2023, lequel montre que les niveaux de corruption font du surplace dans toutes les régions du monde.

La Tunisie a préservé le même nombre de points dans l’indice de perception de la corruption en comparaison avec l’année dernière, en récoltant 40 points sur 100 (Zéro le plus corrompu et 100 le plus intègre), occupant la 87ème position dans le monde, sur 180 pays depuis 2012.

L’ONG I Watch considère que la préservation par la Tunisie du même nombre de points reflète une stagnation en matière de politiques de l’Etat pour faire face à ce fléau.

La Tunisie était incapable tout au long des treize dernières années à dépasser le seuil des 50 points.

Ces résultats négatifs s’expliquent par les raisons suivantes, dont la poursuite de la fermeture de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), le silence de l’Assemblée en relation avec le domaine de lutte contre la corruption, en l’absence de toute initiative législative relative à l’amendement de la loi existante, ou en relation avec la consécration de nouveaux mécanismes…

Gnetnews