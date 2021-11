La Tunisie se met en état d’alerte maximum, après l’apparition du nouveau variant « Omicron »

Suite à l’apparition du nouveau variant sud-africain, une souche fort inquiétante pour contenir 32 mutations à la fois, contre deux pour le variant Delta, les autorités tunisiennes se mettent en état d’alerte maximum, à l’instar de nombreux pays à travers le monde.

Même s’il n’a pas encore livré tous ses secrets ; les scientifiques ignorent encore s’il donne lieu à des formes plus graves, le nouveau variant dit Omicron est fort contagieux. Depuis son annonce, les Etats-unis, de nombreux pays européens, et autres ont annoncé la suspension des liaisons aériennes avec l’Afrique australe et plus précisément, l’Afrique du sud, qui est de plus en plus isolée, avec des milliers de passagers bloqués dans ses aéroports.

Face à cette situation épidémique mondiale, à l’issue de la découverte de cette énième mutation du covid-19, une réunion s’est tenue le week-end écoulé, sous la présidence du ministre de la Santé, Ali Mrabet, en présence des représentants des ministères concernés.

Cette rencontre qui s’inscrit « dans le cadre des préparatifs continus menés par la Tunisie, sur tous les plans », a porté sur « l’évaluation de la situation épidémique, et la promptitude en termes d’équipements médicaux, d’oxygène, et de lits de réanimation ».

La situation au niveau des passages frontaliers, terrestres, maritimes et aériens, à la lumière de l’instauration de nouvelles restrictions a été, par ailleurs, examinée.

Les participants ont insisté sur la nécessité de durcir le contrôle au niveau des frontières, et à faire respecter davantage les mesures de prévention individuelles et collectives dans les espaces publics.

95 nouveaux cas et Zéro décès

Côté épidémiologique, la situation reste globalement stable.

Le ministère de la Santé a recensé 95 nouveaux cas à la date du 27 novembre, après la parution des résultats de 2535 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 3,75 %.

Le bilan s’élève, désormais, à 717 258 contaminations, sur un ensemble de 3 169 379 analyses en laboratoire.

Quelque 84 personnes ont été déclarées rétablies, portant le total à 690 791 guérisons.

Zéro décès a été enregistré les dernières 24 heures, le bilan s’élève à 25 363 morts des suites du Covid-19 depuis l’avènement de la pandémie.

Les établissements de soins publics et privés accueillent 153 malades, 46 placés en réanimation et 14 sous respiration artificielle.

La campagne de vaccination suit, elle, son petit bonhomme de chemin.

Quelque 30 544 personnes ont été vaccinées hier, dimanche 28 novembre, entre 1ere, 2eme, 3eme doses et injection de voyage.

A ce stade, quelque 5 105 502 personnes ont un schéma de vaccination complet.

Au total, 10 447 598 doses ont été administrées, contre 6 994 088 inscrits sur la plateforme Evax.

