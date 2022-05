La Tunisie se prÃ©pare Ã  la collecte des cÃ©rÃ©ales, avec une bonne rÃ©colte en hausse de 30 %

La Tunisie se prépare à la collecte des céréales, avec une bonne récolte en hausse de 30 %

En prévision de la saison de collecte de la récolte céréalière de l’année 2022, les services compétents du ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques, et de la pêche ont inspecté l’ensemble des centres de collecte, pour s’assurer que tous les moyens nécessaires à la réception des céréales sont réunis.

Quelque 26 laboratoires de calibrage, relevant de l’office des céréales, des coopératives centrales et du secteur privé, feront l’objet, à compter de ce jeudi 26 Mai, de contrôle, pour s’enquérir de leur promptitude en termes d’équipements de calibrage, et d’actualisation de l’application informatique servant à extraire les attestations d’analyses, utilisées dans le paiement des producteurs de céréales.

L’Office des céréales avait organisé, début Mai 2022, des sessions de formation dans les domaines de prélèvement d’échantillon, de stockage, de conservation des stocks, et de calibrage, au profit de 350 participants.

La récolte céréalière est estimée cette saison à 19 millions, voire 20 millions de quintaux, soit une augmentation de 30 % par rapport à la saison écoulée.

La Tunisie n’a pas atteint son autosuffisance en matière céréalière, et importe plus de 40 % de ses besoins en orge, blé et autres. Cette situation fait peser de lourdes charges sur le budget de l’Etat, notamment dans ce contexte de crise mondiale, où les cours des produits de base et des céréales ont connu une flambée sans précédent sur le marché mondial, du fait notamment de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Ces deux pays sont parmi les plus gros producteurs de céréales dans le monde, et pourvoyaient, avant ce conflit armé, aux demandes de plusieurs régions à travers la planète.

