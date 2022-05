La Tunisie se tourne vers les marchés polonais et tchèque pour relancer son tourisme

La chambre polonaise du Tourisme tiendra son prochain congrès annuel à Tunis, avec la participation de plus de 180 tours opérateurs et agents de voyage.

Un accord a été conclu à ce sujet, lors d’une rencontre entre son président, Pawel Niewiadomski et le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine.

Le premier a souligné la place privilégiée dont jouit la destination tunisienne en Pologne.

Moez Belhassine qui effectue une visite de travail en Pologne et en Tchéquie en vue de ré-impulser la demande pour la destination tunisienne, et de renforcer le partenariat et la coopération entre les principaux acteurs du secteur du tourisme dans les deux pays, a tenu les dimanche et lundi, 22 et 23 Mai, des réunions avec les principaux acteurs du tourisme polonais.

Le ministre a affirmé la promptitude de la Tunisie à accueillir les touristes et les efforts déployés pour améliorer et diversifier l’offre touristique.

Lors d’une entrevue avec l’un des principaux TO polonais, les discussions ont porté sur les moyens de coopération pour faire réussir la saison touristique, et la possibilité de développer le nombre d’arrivants en Tunisie.

Le ministre a affirmé la nécessité de mettre en place une programmation hivernale des vols touristiques, d’autant que notre pays dispose d’un produit touristique riche à travers l’ensemble des régions, notamment le tourisme saharien, écologique, des oasis, culturel sportif, ainsi que le tourisme du golfe, et le tourisme hospitalier.

Les TO ont exprimé leur soulagement envers la bonne préparation de la saison touristique, faisant état de demandes en croissance pour la destination tunisienne.

Le ministre a eu plusieurs rencontres avec les médias ce ces pays, où il était question de la stratégie suivie pour relancer la cadence de l’activité touristique, et présenter les principales manifestations internationales, qu’abritera la Tunisie, dont le sommet de la francophonie à l’Île de Djerba en novembre prochain.

Gnetnews