La Tunisie souhaite s’afficher en tant que destination pour le Tourisme arabe et du Golfe

Les moyens de promouvoir la Tunisie, en tant que destination touristique auprès des marchés arabes, dans les domaines du tourisme de plaisance, médical, hospitalier, ainsi que celui des congrès et des affaires a été au centre hier, lundi 31 juillet, d’une séance de travail au ministère du Tourisme, en présence du président de l’organisation arabe du tourisme, et des présidents et représentants des fédérations professionnelles dans le secteur du tourisme et des voyages.

Il a été question des moyens de renforcer et de polariser les investissements arabes et du Golfe, notamment dans le secteur touristique, et de lancer des programmes conjoints dans les domaines d’entrainement et de formation dans les métiers touristiques, de promouvoir les aptitudes des diplômés du supérieur, et d’en faciliter l’insertion dans les métiers liés au tourisme.

Cette réunion a planché sur les principales difficultés, qui sont de nature à entraver l’attraction des touristes et des investissements arabes vers la Tunisie, dont des problèmes administratifs, lesquels devraient être surmontés et solutionnés.

Il a été, également, question de la création d’une ligne directe entre pays arabes, de la facilitation des procédures de voyage, et de l’obtention de visas touristiques.

La réunion a, par ailleurs, planché sur la programmation de rencontres périodiques entre les parties prenantes, en vue de mettre au point un programme conjoint, et de développer la destination tunisienne dans différents marchés touristiques arabes et du Golfe.

Bander Ben Fahd a affirmé les dispositions de l’organisation arabe à appuyer le tourisme en Tunisie, et à faire avancer les stratégies déjà enclenchées.

Gnetnews