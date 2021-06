La Tunisie s’engage à préserver ses personnes âgées contre la violence et la maltraitance

Le ministère de la Femme, de la Famille et des séniors s’engage ce mardi 15 Juin, à lutter contre toutes les formes de violence et de maltraitance contre les personnes âgées, en leur garantissant « le droit à une vie digne dans un environnement sûr », de manière à « en valoriser la place au sein de la famille et de la société ».

Dans un communiqué rendu public ce matin, à l’occasion de la journée mondiale contre la maltraitance des personnes âgées, célébrée ce mardi 15 Juin, le ministère appelle « ses partenaires des différentes structures gouvernementales et non-gouvernementales, et les composantes de la société civile à poursuivre l’action commune pour assurer un environnement solidaire des personnes âgées, défendre leurs droits, et promouvoir un regard positif envers la vieillesse ».

Le ministère dit œuvrer « à mettre en place une stratégie nationale multisectorielle pour les personnes âgées, visant à en améliorer la qualité de vie, à en préserver la dignité, et à en assurer la prise en charge dans un environnement sûr et inclusif, » outre le parachèvement du code des droits des personnes âgées.

Le ministère dit avoir lancé la campagne nationale de vaccination des personnes âgées contre le Covid-19, en vue « de les inciter à se faire vacciner et à les protéger contre ses effets négatifs sur les plans sanitaire et socioéconomique ».

Gnetnews