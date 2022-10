La Tunisie s’engage Ã  un monde plus sÃ»r et plus prospÃ¨re, Ã  l’occasion du 77Ã¨me anniversaire de l’ONU

La Tunisie s’engage à un monde plus sûr et plus prospère, à l’occasion du 77ème anniversaire de l’ONU

La Tunisie réaffirme, ce lundi 24 Octobre, son engagement en faveur des principes et objectifs de la charte des Nations-Unies, et promet de s’inscrire dans le dispositif de la coopération multilatérale, et d’appuyer les efforts visant à développer l’action onusienne, en conférant à ses appareils plus d’efficacité et d’efficience.

Tunis s’engage, par ailleurs, « à consolider le rôle de la diplomatie préventive, à relancer les processus de règlement pacifique des conflits, à consacrer la culture des droits de l’homme, et à appuyer le développement durable ».

« La Tunisie ne ménagera pas ses efforts sur la double scène internationale et régionale, en vue d’instaurer un monde plus sûr, plus stable et plus prospère, où la légalité internationale, la volonté des peuples, leur souveraineté et dignité sont respectées », affirme le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué..

A l’instar de la communauté internationale, la Tunisie célèbre, ce lundi 24 Octobre 2022, la journée des Nations-Unies, qui correspond au 77ème anniversaire de l’entrée en vigueur de la la charte fondatrice de l’ONU.

« L’avènement de l’organisation onusienne a constitué un espoir pour l’humanité entière, pour cicatriser ses blessures, suite aux guerres et conflits, et construire un monde plus juste et plus sûr, sur la base des valeurs de paix, et principes universels communs ».

L’humanité a réalisé, sous l’égide des Nations-Unies, « d’importants acquis sur la voie du développement et de la paix, et de la consolidation des droits de l’homme, nonobstant les défis internationaux et les astreintes auxquelles la coopération multilatérale était confrontée ».

La communauté internationale a besoin, plus que jamais aujourd’hui, d’une organisation des Nations-Unies forte et agissante, « en mesure de répondre aux changements et bouleversements mondiaux, et plus résiliente face à la récurrence des crises, ainsi que d’une coopération multilatérale, fédérant tout le monde, en vue de concevoir des solutions communes solidaires à toutes les affaires, et renforçant la capacité de la communauté internationale, à se remettre, et à se reconstruire ».

La coopération multilatérale, sous la houlette des Nations-Unies, n’est pas un choix, mais une nécessité pour garantir une réponse efficiente aux actuels défis internationaux, et réaliser les objectifs de développement à l’horizon de 2030, sans que personne ne soit marginalisée, souligne la même source.

