La Tunisie sera la premiÃ¨re destination pour les touristes Ã  lâ€™Ã©tape post-Covid (OMT)

La Tunisie sera la première destination pour les touristes à l’étape post-Covid (OMT)

Le Secrétaire Général de l’Organisation mondiale du Tourisme (OMT), Zurab POLOLIKASHVILI, a affirmé ce jeudi 26 novembre que « la Tunisie sera la première destination pour les touristes, et qu’elle est en mesure de créer de nouveaux marchés, étant un pays sûr, prêt à accueillir les touristes et a des traditions dans ce domaine ».

Reçu ce jeudi 26 novembre par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, le SG de l’OMT qui effectue une visite en Tunisie du 24 au 27/11 a affirmé que « la coopération entre la Tunisie et cette organisation vise à appuyer la destination tunisienne, sur le plan international, a fortiori après la crise mondiale du Covid-19, afin que le pays préserve sa place, comme l’une des meilleures destinations touristiques dans le monde ».

Le ministre du Tourisme, Habib Ammar, a considéré la présence du SG de l’OTM en Tunisie, comme « un message fort traduisant l’importance du secteur touristique et sa dimension stratégique dans le développement ».

« La Tunisie demeurera une destination touristique privilégiée sur le plan international, particulièrement dans la région méditerranéenne, » a-t-il souligné.

Le ministre du Tourisme a ajouté qu’ »une convention de coopération technique a été signée entre le ministère du Tourisme et l’organisation, portant sur de nombreux projets et études ». Elle prévoit, également, « un don de 200 mille euros destiné à lancer une nouvelle politique de communication digitalisée, notamment à l’étape post-Covid, de manière à ce que la reprise du secteur intervienne en mai ou juin prochain, et que la Tunisie soit la meilleure des destinations pour les touristes », a-t-il déclaré.

Gnetnews