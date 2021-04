La Tunisie solidaire des Palestiniens d’al-Quds aux prises avec les exactions israéliennes

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, a eu hier mercredi 28 avril une communication téléphonique avec son homologue palestinien, Riadh Maliki.

Jarandi a exprimé « la solidarité de la Tunisie avec le peuple palestinien, suite aux actes de violence et d’incitation perpétrés par des groupes israéliens extrémistes à al-Quds Est, et sa position constante de soutien au militantisme du peuple palestinien, pour recouvrer ses droits légitimes ».

Les deux ministres ont appelé à « la nécessité d’inciter la communauté internationale et les forces d’occupation, à arrêter les actes provocateurs et les violations visant la croyance du peuple palestinien », réitérant l’appel « à respecter le statut légal et historique d’al-Quds et des territoires palestiniens occupés, et à mettre un terme à cette injustice historique ».

Ils ont, par ailleurs, appelé « à intensifier les actions diplomatiques au sein du Conseil de sécurité, et des différentes organisations régionales et internationales, en vue d’assurer la protection nécessaire au peuple palestinien, et de mettre un terme aux exactions dont il fait l’objet ».

Gnetnews