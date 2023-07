La Tunisie souhaite renforcer ses partenariats avec l’Italie, et actualiser les conventions signées (Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a salué « la solidité des relations d’amitié historique entre la Tunisie et l’Italie, ainsi que les principes et valeurs que les deux pays ont en partage, et leur volonté sincère et forte en vue de consolider les opportunités de partenariat et de coopération, non seulement dans le domaine migratoire, mais aussi dans d’autres secteurs comme les énergies renouvelables et alternatives, la santé, le dessalement de l’eau, ainsi que l’échange scientifique, culturel et sportif ».

Lors d’une rencontre ce lundi 24 juillet avec son homologue italien, Sergio Mattarella à Rome, Saïed a souligné que « la succession des rencontres bilatérales de haut niveau traduit la profondeur des liens entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que les aspirations communes vers la construction d’un nouvel avenir non pour la région uniquement, mais pour l’humanité toute entière ».

« La Tunisie souhaite traduire dans les faits les conventions signées, et les actualiser, comme elle est disposée à renforcer ses partenariats commerciaux et d’investissement avec l’Italie, à les élargir et à réunir les conditions propices aux acteurs économiques pour exercer leurs activités dans un climat favorable », a-t-il ajouté, cité par un communiqué de la présidence.

Les discussions ont, par ailleurs, porté sur la migration irrégulière, et la nécessité de travailler la main dans la main en vue d’éliminer les causes réelles de ce phénomène et de contrer les réseaux de traite des personnes au Nord et au Sud de la Méditerranée.

Le chef de l’Etat a salué les résultats de la conférence internationale sur le développement et la migration, en vue de concevoir de nouvelles approches collectives et non-conventionnelles pour venir à bout de la migration inhumaine.

Les discussions ont, de surcroît, porté sur d’autres questions liées aux relations de la Tunisie avec l’Union européenne et ses partenaires internationaux, outre des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

