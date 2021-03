La Tunisie soulagÃ©e par lâ€™avÃ¨nement dâ€™un gouvernement libyen, entÃ©rinÃ© par le parlement

La Tunisie soulagée par l’avènement d’un gouvernement libyen, entériné par le parlement

La Tunisie exprime son « extrême soulagement envers la réalisation historique », intervenue hier, mercredi 10 Mars, avec le vote de confiance accordé par le parlement au nouveau gouvernement libyen.

La Tunisie réitère, à cette occasion, ses »félicitations aux membres du nouveau pouvoir exécutif et au peuple libyen, pour ce pas important sur la voie de la fin des divisions, et de règlement de la crise », exprimant sa « totale confiance quant à la capacité des Libyens à consacrer les attributs de la paix et de la stabilité, à ouvrir une nouvelle page dans l’histoire de leur pays, et à concrétiser les ambitions légitimes du peuple, pour le développement et la reconstruction ».

La Tunisie dit sa détermination « à renforcer les liens de fraternité avec la Libye, et à hisser les relations de coopération dans tous les domaines, à un partenariat stratégique complémentaire et solidaire, dans l’intérêt des deux peuples ».

Le président de la république, Kaïs Saïed, avait appelé hier les deux têtes de l’exécutif libyen, le président du Conseil présidentiel, Mohamed el-Menfi, et le chef du gouvernement, Abdelhamid Dbeibah, pour les féliciter de ce pas important, sur la voie de stabilisation et de la reconstruction de la Libye.

Gnetnews