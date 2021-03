Tunisie : SaÃ¯ed sâ€™entretient avec les deux tÃªtes de lâ€™exÃ©cutif libyen, aprÃ¨s le vote de confiance accordÃ© au gouvernement Dbeibah.

Tunisie : Saïed s’entretient avec les deux têtes de l’exécutif libyen, après le vote de confiance accordé au gouvernement Dbeibah.

Le président Kaïs Saïed a appelé les deux têtes de l’exécutif libyen, suite au vote de confiance accordé ce mercredi 10 Mars par le parlement libyen, au gouvernement d’union nationale, dirigé par Abdelhamid Dbeibah.

Lors d’un entretien téléphonique avec le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed el-Menfi, le chef de l’Etat a mis l’accent sur « les dénominateurs communs entre les deux pays, qui partagent les valeurs de solidarité, de cohésion et de communauté de destin dans le meilleur, comme dans le pire ».

Saïed s’est dit persuadé quant à « la capacité des Libyens à consacrer les attributs de paix et de stabilité, et à couronner l’étape transitoire par l’instauration d’institutions durables. »

« La sécurité et la stabilité de la Libye et de la Tunisie sont indissociables, et sont en mesure d’ouvrir aux deux pays, de plus larges perspectives pour la coopération et le partenariat complémentaire et solidaire », a-t-il dit.

Le locataire de Carthage a, par ailleurs, échangé avec le chef du gouvernement libyen, Abdelhamid Dbeibah, félicitant les Libyens pour être parvenus à s’accorder et à parler d’un seul mot. « Ce pas franchi par le peuple libyen sera suivi par d’autres », a-t-il assuré.

Les co-chefs de l’exécutif libyen ont remercié Kaïs Saïed, le premier à les avoir félicités après que le nouveau gouvernement a été entériné par le parlement.

La Libye inaugure aujourd’hui une nouvelle étape de stabilité et d’unité, après dix ans de chaos, de divisions, et de guerre civile, dans lesquels elle était plongée depuis la chute du régime du défunt Kadhafi.

Le nouveau chef du gouvernement s’est engagé à tenir les élections dans les délais impartis, et à faire en sorte que la guerre ne se reproduise plus.

