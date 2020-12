La Tunisie suspend les liaisons aériennes avec la Grande-Bretagne, l’Afrique du Sud et l’Australie

Le ministère du Transport, et de la Logistique annonce la suspension des liaisons aériennes (vols de départ, de retour et de transit) entre les aéroports tunisiens d’un côté ; le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud et l’Australie, de l’autre, à compter de ce lundi 21 décembre 2020, jusqu’à nouvel ordre.

Les arrivants de ces trois pays ou ceux qui y ont séjourné ou transité ne seront pas admis sur le territoire tunisien, indique-t-il.

Le ministère ajoute que cette disposition fait suite à l’évolution de la situation épidémiologique dans le monde, après l’avènement d’une nouvelle souche du Covid-19 en Grande-Bretagne.

Gnetnews