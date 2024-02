La Tunisie tend Ã  construire de nouveaux barrages

La Tunisie tend à construire de nouveaux barrages

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonem Belati, a affirmé que la Tunisie tend à construire de nouveaux barrages.

Ouvrant la 5ème édition du forum méditerranéen de l’eau, du 05 au 07 février, en présence de ministres et responsables des pays du bassin méditerranéen, le ministre cité par Jawhara, a affirmé que le futur plan d’action s’achemine vers la compression de la demande de l’eau, et la diversification de ses ressources, à travers le dessalement de l’eau de mer, et des eaux traitées, via la méthode de gestion intégrée des ressources hydriques.

Les dernières années ont connu une baisse continue et claire des précipitations, ce qui a impacté, d’une manière négative, les réserves d’eau dans les barrages.

Le ministre a fait état de difficultés pour mobiliser les besoins en eau, y compris la production agricole ce qui est de nature à menacer notre sécurité alimentaire.

Gnetnews