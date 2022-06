La Tunisie exposÃ©e Ã  la hausse des tempÃ©ratures et lâ€™Ã©lÃ©vation du niveau de la mer

La Tunisie exposée à la hausse des températures et l’élévation du niveau de la mer

La Tunisie est considérée parmi les pays méditerranéens les plus exposés aux changements climatiques. Les principaux risques auxquels elle est confrontée sont l’augmentation de la température, la baisse des précipitations, l’élévation du niveau de la mer et la hausse des phénomènes climatiques extrêmes (inondations et sécheresses).

Ces risques se traduisent par une forte vulnérabilité environnementale et socioéconomique qui impacte notamment les ressources en eau, l’agriculture, les écosystèmes naturels et artificiels, le littoral, la santé et le tourisme.

En guise de la célébration de ses 30 ans en Tunisie, l’Agence française de développement organise le 28 juin prochain une conférence à la cité des sciences autour du thème : climat, environnement, biodiversité, des priorités pour la planète, des actions pour la Tunisie.

Cette conférence vise à exposer les principaux enjeux environnementaux en Tunisie, en termes d’adaptation et d’atténuation au changement climatique, mais aussi d’érosion de la biodiversité.

Cette conférence permettra aussi de faire le bilan de 30 ans d’intervention de l’AFD en Tunisie en faveur de l’environnement, et de valoriser quelques interventions mises en œuvre plus récemment avec l’appui de l’AFD.

Il sera, par ailleurs, question de lancer une réflexion sur les perspectives, besoins et pistes pour une trajectoire de développement durable et juste en Tunisie.

