La TVN répond à Moez Boulahia

Le désormais ex présentateur de Dimanche Sport a déclaré sur les ondes d’IFM que durant sa courte expérience, il a été harcelé et plusieurs personnes ont voulu lui imposer des choix, voire censurer du contenu.

La TVN a rapidement répondu à ces accusations, affirmant que personne n’a jamais rien voulu imposer à Boulahia et qu’une enquête a été ouverte et que les résultats seront communiqués aux korganes compétents pour bien définir les responsabilités et sanctionner tous ceux qui seraient impliqués dans de tels comportements.

