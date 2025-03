L’aéroport d’Enfidha-Hammamet inaugure ses premiers vols pour la Omra

L’aéroport international d’Enfidha-Hammamet franchit une nouvelle étape en lançant ses premiers vols dédiés à la Omra. Cette initiative, fruit d’un partenariat avec Saudia Airlines et Kounouz Travel, vise à faciliter le voyage des pèlerins tunisiens vers les Lieux Saints, tout en consolidant le rôle de l’aéroport en tant que plateforme stratégique du transport aérien en Tunisie.

Les premiers vols entre Enfidha et Djeddah (JED) sont programmés pour les 20 et 21 mars 2025, tandis que les vols retour Médine (MED)-Enfidha auront lieu les 8 et 9 avril 2025. Ces trajets seront assurés par des avions Airbus A330 de dernière génération, offrant une capacité de 360 à 426 sièges et répondant aux normes les plus strictes en matière de sécurité et de confort.

Avec cette nouvelle desserte, l’aéroport d’Enfidha-Hammamet renforce son positionnement en tant que hub aérien régional, offrant aux pèlerins une alternative moderne et efficace pour leurs déplacements. Ce projet s’inscrit dans une vision de développement visant à améliorer l’accessibilité du transport aérien et à promouvoir le tourisme religieux en Tunisie.

Communiqué