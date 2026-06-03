L’aéroport international du Koweït visé par des drones iraniens, le trafic aérien suspendu

03-06-2026

L’aéroport international du Koweït a été la cible de drones iraniens ce mercredi, le terminal passager subissant des dommages matériels qualifiés de « graves » par le porte-parole du ministère de la Défense koweïtien. Plusieurs blessés ont été signalés.

Dans une déclaration publiée sur X, le colonel Saoud Abdelaziz Al-Otaïbi a indiqué que les forces armées sont « en état d’alerte maximale », en coordination avec les autorités compétentes, afin de « préserver la sécurité du pays et sa stabilité ».

En réponse à l’incident, l’Autorité de l’aviation civile a immédiatement suspendu le trafic aérien, les vols étant redirigés vers d’autres aéroports, selon l’agence de presse officielle KUNA.

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