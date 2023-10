L’AlgÃ©rie annonce que son initiative de mÃ©diation pour un rÃ¨glement pacifique de la crise au Niger a Ã©tÃ© acceptÃ©e

L’Algérie annonce que son initiative de médiation pour un règlement pacifique de la crise au Niger a été acceptée

Le ministère des Affaires étrangères algérien annonce, ce lundi 02 octobre, que le Niger a accepté la médiation de l’Algérie en vue d’une sortie de Crise dans ce pays, théâtre l’été dernier d’un putsch militaire, ayant dépose le président Mohamed Bazoum.

« Le gouvernement algérien a reçu une notification d’acceptation, de la médiation algérienne visant à promouvoir une solution politique à la crise au Niger, dans le cadre du plan de règlement présenté par le président Abdelmajid Tebboune », indique le ministère algérien dans un communiqué.

Cette acceptation de l’initiative algérienne conforte l’option de la solution politique à cette crise et ouvre la voie à la réunion de conditions devant permettre de la surmonter pacifiquement, dans l’intérêt du Niger et de l’ensemble de la région.

Le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, devait se rendre à Niamey dans les plus brefs délais pour entamer les discussions préliminaires, au sujet de la mise en oeuvre de l’initiative algérienne avec toutes les parties prenantes, selon la même source.

Le président algérien, Abdelmajid Tebboune, avait exprimé, début août dernier, son rejet de toute intervention militaire au Niger ; « un tel scénario est de nature à embraser l’ensemble du Sahel », avait-il prévenu.

Dan une déclaration médiatique, Tebboune avait souligné que « la crise nigérienne constitue une menace directe pour l’Algérie ».

« La crise nigérienne devra être réglée par la logique et non par la force », a-t-il déclaré, signalant qu’Alger est avec la légalité constitutionnelle, et demande à ce qu’elle soit rétablie au Niger.

Il avait, par ailleurs, exprimé les dispositions de son pays à rassembler et à réconcilier les protagonistes nigériens.