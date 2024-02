L’Algérie est déterminée à mettre un terme à la colonisation en Afrique (Tebboune)

Le président algérien, Abdlemajid Tebboune, a déclaré que son pays allait œuvrer, lors de sa présidence tournante du mécanisme africain d’évaluation par les pairs, à réaliser la paix et la stabilité, et à mettre fin à la colonisation en Afrique.

Lors de son accession à la présidence du forum des chefs d’Etat et de gouvernement du mécanisme africain d’évaluation par les pairs, Abdlemajid Tebboune, cité par la presse algérienne, a indiqué que son pays tentera, lors de sa présidence, avec un haut degré de responsabilité et d’engagement, de faire en sorte que ce mécanisme contribue, avec efficience, à l’action continentale, d’instaurer la paix et de la stabilité, et de mener à son terme le processus de fin de la colonisation en Afrique ».

Le chef de l’Etat algérien a ajouté que son pays avait, toujours, cru aux valeurs, principes et objectifs de ce mécanisme africain, et lui fait, encore, confiance, d’où son engagement à œuvrer à le consacrer dans l’architecture politique, économique et sociale de notre continent ».

Ce mécanisme représente un vaste espace de dialogue, d’échange de vues, d’idées et d’analyses, et un lieu sûr dans le cadre duquel on peut s’entraider, pour des besoins de consultation et d’appui afin de parvenir à des solutions aux défis auxquels se heurtent nos pays, nos régions et notre continent, d’une façon générale, a-t-il souligné.

Gnetnews