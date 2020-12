« L’allégresse du voisinage », une publication cultivant le commun entre la Tunisie et le Maroc

L’ambassade du Maroc en Tunisie vient de publier un livre sous l’intitulé de « l’allégresse du voisinage : témoignages croisés de Tunisie et du Maroc », c’est une publication à travers laquelle la chancellerie cherche à conférer à la diplomatie marocaine un souffle culturel, en invitant une élite d’intellectuels, d’écrivains et de journalistes des deux pays, à exprimer, en toute liberté, le commun humain, intellectuel, culturel, et civilisationnel entre le Maroc et la Tunisie, de manière à instaurer un pont de la diplomatie culturelle entre les deux pays, rapporte un article du site banassa.com, relayé par la page officielle de l’ambassade du Maroc en Tunisie.

L’allégresse du voisinage est un livre de 240 pages. Il renferme des témoignages croisés de 52 écrivains, journalistes, artistes et hommes de culture tunisiens et marocains, les articles sont, en majorité, écrits en langue arabe, et certains sont en langue française.

Les auteurs présentent un vécu ou des portraits sur des endroits, des personnes ou des relations humaines qu’ils pu nouer dans les deux pays. Des textes pleins de vie, d’amour et d’émotion…

Les espaces de Fès, Marrakech, Rabat, Tunis, Carthage, Sousse, Sfax, Djerba, la mosquée Ez-zitouné, Al-Quaraouiyine, cinéma, lettres, poésie, droits, révolution… autant d’aspects qui nourrissent les relations entre les deux pays, et en renforcent les dénominateurs communs.

Plein de choses rassemblent la Tunisie et le Maroc. Outre le voisinage, il y a une culture, une civilisation, une histoire commune et une amitié profonde…d’où l’écho favorable trouvé par cette publication chez les intellectuels des deux pays, laquelle est une initiative de l’ambassadeur, Hassen Tarek, souligne en substance la même source.

Gnetnews