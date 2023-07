L’ambassadeur de Jordanie arrive au terme de sa mission en Tunisie

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’Etranger, Nabil Ammar, a reçu, ce jour, 31 juillet 2023, l’ambassadeur du Royaume hachémite de Jordanie en Tunisie, Maher Tarwaneh, dans le cadre d’une visite d’adieu à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

Ammar, cité par un communiqué de son ministère a salué les efforts déployés par l’ambassadeur jordanien tout au long de son mandat en Tunisie et sa contribution au renforcement des relations fraternelles entre les deux pays et peuples frères, soulignant l’importance de les renforcer davantage, notamment dans le cadre des échéances bilatérales à venir, dont la Commission Supérieure mixte tuniso-jordanienne qui se tiendra à Amman prochainement.

L’Ambassadeur de Jordanie a, pour sa part, mis en exergue les solides relations de coopération entre les deux pays, et la volonté de son pays de les développer au plus haut niveau. Il a également exprimé ses vifs remerciements aux autorités tunisiennes pour le soutien et les facilités qui lui ont été réservées pour mener sa mission dans les meilleures conditions.