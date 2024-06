Lancement des réunions préparatoires de la conférence des chefs de missions diplomatiques et consulaires

Le ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, M. Nabil Ammar, a inauguré le 11 juin 2024 les réunions préparatoires en ligne de la Conférence des Chefs de Missions Diplomatiques, Permanentes et Consulaires pour l’année 2024. Ces réunions, autorisées par le Président de la République, se tiendront le 31 juillet à Tunis et réuniront tous les Chefs de Missions ainsi que des représentants des directions générales de l’administration centrale.

Lors des cinq réunions régionales organisées le 11 juin, les Chefs de Missions Diplomatiques et Permanentes accrédités auprès des pays arabes, européens, asiatiques, américains et africains ont discuté de l’état des relations bilatérales et multilatérales avec leurs pays d’accréditation. En présence des directeurs généraux concernés et des cadres du Ministère, ces discussions ont porté sur les propositions et initiatives visant à renforcer et diversifier les relations, tout en respectant la souveraineté nationale et l’intérêt commun. Un accent particulier a été mis sur l’amélioration de la coordination et de la communication avec l’administration centrale et les ministères tunisiens concernés, afin d’optimiser l’efficacité des missions diplomatiques.

Le 12 juin, deux autres réunions ont eu lieu avec l’ensemble des Chefs de Missions Consulaires et certaines Missions Diplomatiques en Europe et dans le monde arabe. Ces réunions ont vu la participation de représentants de diverses directions générales de l’administration centrale. Les discussions ont principalement porté sur l’importance de renforcer les liens avec les Tunisiens à l’étranger, d’améliorer la qualité des services consulaires et de poursuivre les avancées en matière de digitalisation. De plus, l’accent a été mis sur la mise en réseau des compétences tunisiennes et sur l’utilisation de leurs expériences pour soutenir l’effort de développement national.

Tout au long de ces réunions en ligne, les participants ont insisté sur la nécessité de redoubler d’efforts pour défendre les intérêts de la Tunisie, renforcer les liens d’amitié et de partenariat avec les pays frères et amis, et améliorer les services consulaires. Cette série de rencontres a souligné l’engagement des missions diplomatiques et consulaires à servir les intérêts supérieurs de la Tunisie et à promouvoir les relations internationales dans un esprit de respect mutuel.

Gnetnews