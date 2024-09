Lancement des travaux pour la centrale solaire photovoltaïque à Tozeur

Dans le cadre de la réalisation de la première série de projets visant à produire de l’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque avec une capacité totale de 500 mégawatts, Mme Fatma Thabet Chiboub, ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, a supervisé jeudi 19 septembre 2024, la pose de la première pierre d’une centrale solaire photovoltaïque à Tozeur, d’une capacité de 50 mégawatts en courant alternatif.

La cérémonie s’est déroulée en présence du gouverneur de Tozeur, M. Chahine Zribi, du secrétaire d’État chargé de la Transition énergétique, M. Wael Chouchane, des ambassadeurs du Japon et de France, respectivement M. Takashi Osuga et Mme Anne Grigon, ainsi que de M. Terje Pilskog, directeur général de la société Scatec, de M. Hidehari Toba, directeur général de la société Aeolus, et de M. Fayçal Trifa, PDG de la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG), accompagnés de plusieurs représentants des bailleurs de fonds et des cadres supérieurs du ministère, ainsi que des députés.

Ce projet contribuera à réduire les dépenses de production d’électricité à partir du gaz naturel d’environ 25 millions de dinars et à diminuer les émissions de gaz à effet de serre de près de 60 000 tonnes par an. La centrale devrait entrer en service à la fin de l’année prochaine.

Le projet est réalisé par la société norvégienne Scatec et la société japonaise Aeolus, filiale du groupe Toyota, pour un investissement total estimé à 135 millions de dinars, avec le soutien de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) et de l’institution française Proparco.

Le ministère de l’Industrie travaille activement à promouvoir les investissements dans les énergies renouvelables afin d’atteindre 35 % de production d’électricité à partir de sources d’énergie propre d’ici 2030.

À noter que Tozeur est une région engagée en faveur de l’environnement, avec deux centrales solaires photovoltaïques d’une capacité de 20 mégawatts déjà en service, opérées par la STEG. Avec cette nouvelle installation, la région atteindra une production totale de 70 mégawatts, assurant ainsi son autonomie énergétique.

En marge de cet événement, Mme Fatma Thabet Chiboub a rencontré le gouverneur de la région pour discuter des perspectives d’investissement dans le secteur de l’énergie et des énergies renouvelables à Tozeur.

Gnetnews