Tunisie : La vente sur Internet est partie pour prospÃ©rer, avec le lancement du Hub ecomConnect

Tunisie : La vente sur Internet est partie pour prospérer, avec le lancement du Hub ecomConnect

Le Hub ecomConnect Tunisie a entamé, officiellement, ses activités, à travers la programmation de sessions de formation en ligne, au profit des petites et moyennes entreprises, et ce à compter d’hier, jeudi 26 janvier, en vue de développer le climat du commerce électronique, de faciliter la digitalisation des entreprises commerciales et de services, d’en consolider les capacités techniques et de promouvoir l’entreprenariat en Tunisie.



Le Hub ecomConnect Tunisie, dont le bureau est situé au Cepex, va assurer des programmes et des sessions de formation (en présentiel et en virtuel), liés au e-commerce, destinés aux petites et moyennes entreprises, en vue d’en consolider les capacités techniques, d’en augmenter les ventes sur Internet, et de faciliter l’accès aux marchés internationaux, indique ce vendredi le ministère du Commerce et du développement des exportations, dans un communiqué.

Créé en vertu d’un mémorandum d’entente entre le ministère du Commerce, et le centre du commerce international (ITC) de Genève, le Hub ecomConnect Tunisie permettra aux PME d’accéder aux prestations et services liés au domaine du commerce électronique, dont les cadres organisationnels et juridiques, les nouveaux modes d’affaires, les stratégies de vente sur Internet, les techniques de marketing, et la bonne gestion des stocks.

