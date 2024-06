Lancement du programme de coopération « Relance 3.0 » pour renforcer la transformation numérique en Tunisie

Ce jeudi 27 juin, le ministre des Technologies de la Communication, M. Nizar Ben Neji, a présidé le lancement du programme « Relance 3.0 » en collaboration avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ). L’événement a réuni des représentants du secteur numérique ainsi que diverses structures et institutions ayant bénéficié du programme lors de ses éditions précédentes.

« Relance 3.0 » vise à renforcer la transformation numérique en Tunisie en améliorant les services administratifs électroniques, en développant les compétences numériques, en promouvant la culture numérique, ainsi qu’en soutenant l’innovation et l’entrepreneuriat dans le secteur. Le programme a déjà inclus plusieurs projets stratégiques et solutions numériques innovantes, tels que le projet d’identité numérique qui facilite l’obtention de documents administratifs, renforce la sécurité des transactions, et simplifie les procédures et les contrats grâce à la signature électronique.

D’autres initiatives ont également bénéficié du programme, notamment le système « Evax » pour les vaccinations, l’Académie de Formation Numérique « Digital Learning Academy » qui renforce les capacités des fonctionnaires dans le domaine numérique, ainsi que la plateforme « Espace Municipalités 2.0 », la plateforme électronique de permis de construire « E-Construction », le système « EXOP » pour la gestion des opérations de change par la Banque centrale de Tunisie, et la plateforme « Fiche Invest » pour la carte d’investissement.

