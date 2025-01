Lancement d’une plateforme pour les rendez-vous en ligne des dons de sang en Tunisie

Le ministère de la Santé a annoncé, ce mercredi, le lancement d’une plateforme numérique permettant la prise de rendez-vous à distance pour les dons de sang. Cette initiative, développée par le Centre National de Transfusion Sanguine de Tunisie et le Centre Régional de Transfusion Sanguine de Sfax, vise à optimiser le processus de don et à offrir une expérience plus fluide aux donneurs.

Selon le communiqué officiel, ce service a été conçu pour réduire les temps d’attente, éviter les encombrements et organiser efficacement les flux dans les centres de transfusion. Les donneurs peuvent désormais réserver leur créneau en ligne via le site officiel du Centre National de Transfusion Sanguine à l’adresse : www.cnts.tn, ou directement via les liens spécifiques :

Centre National de Transfusion Sanguine

Centre Régional de Transfusion Sanguine de Sfax

Cette plateforme représente une avancée notable dans la gestion des dons de sang, favorisant une organisation plus efficace et une meilleure prise en charge des donneurs.

Le ministère prévoit également d’étendre ce service aux centres régionaux de transfusion sanguine dans les gouvernorats de Gafsa, Jendouba, Gabès et Sousse.

À noter que la prise de rendez-vous en ligne reste facultative. Les citoyens souhaitant donner leur sang peuvent toujours se présenter directement aux centres de transfusion sanguine pendant les heures de travail habituelles.

