Lancement en vue d’une ligne maritime entre la Tunisie et l’Egypte

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a reçu jeudi 07 janvier au palais du gouvernement à la Kasbah, l’ambassadeur d’Egypte en Tunisie, Iheb Fehmi.

Les deux parties ont convenu « d’accélérer l’inauguration de la ligne maritime entre l’Egypte et la Tunisie, afin qu’elle soit une locomotive à même de renforcer les relations commerciales et d’investissement, et de faciliter l’acheminement des marchandises vers les marchés africains ».

La rencontre a, par ailleurs, porté sur « les moyens de renforcer les outils et cadres de coopération bilatérale, à travers la tenue de la haute commission mixte tuniso-égyptienne, qui sera un couronnement des travaux des commissions sectorielles ».

La Tunisie et l’Egypte devront s’inspirer mutuellement de leur « expérience respective en matière de lutte contre le terrorisme », ont-ils préconisé.

« Il a été aussi question de faire de l’année 2021 une année de la culture tuniso-égyptienne, à travers l’échange d’activités culturelles entre les deux pays, outre l’instauration d’une complémentarité en matière d’échange touristique, pour attirer les touristes asiatiques dans les deux pays ».

