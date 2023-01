Le Hajj de l’an 1444/ 2023 sans limites, ni restrictions (Arabie Saoudite)

Le ministre du Hajj et de la Omra saoudien, Taoufik Rabia, a annoncé le retour du Hajj, comme c’était le cas avant la pandémie du Covid-19, sans conditions ni restrictions en termes d’âge.

Lors de la cérémonie d’ouverture de l’Expo Hajj, ayant démarré lundi à Djeddah et se poursuit au 12 janvier, autour des services rendus aux pèlerins, il a indiqué que « les effectifs des pèlerins au cours de la saison de l’an 1444 de l’hégire, retrouveront les mêmes niveaux, que ceux d’avant la pandémie du covid, sans limites d’âge ».

Le ministre a révélé « l’enveloppe totale investie par le Royaume saoudien, en matière d’infrastructure, et d’extension des lieux saints de la Mecque, ayant dépassé les 200 milliards Riyals, comme le plus grand projet jamais construit dans l’histoire, la poursuite des travaux d’extension de la sainte mosquée et la promotion des rites sacrés », rapportent les sites d’al-Jazeera et al-Arabya.

Le ministre a, par ailleurs, évoqué la construction du train des deux saintes mosquées reliant la Mecque à Médine, moyennant de 64 milliards de dollars, ayant réduit la durée du voyage à deux heures, contre 6 heures, auparavant.

Gnetnews