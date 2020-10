L’Arabie Saoudite appelle à condamner « l’atteinte » aux prophètes et messagers de Dieu

Le comité des hauts Oulémas en Arabie Saoudite a appelé à condamner l’atteinte aux prophètes, et messagers, affirmant que « cette atteinte ne nuit en rien aux prophètes, mais sert les auteurs des appels extrémistes ».

Le Secrétariat Général du comité des grands oulémas, l’instance religieuse suprême en Arabie Saoudite, affirme que « le devoir des sages dans tous les coins du monde est de condamner cet outrage qui n’est en rien en lien avec la liberté d’expression et de pensée, mais est source de grand fanatisme, et une manière de servir gratuitement les auteurs des appels extrémistes qui souhaitent répandre le climat de haine au sein de l’humanité ».

« L’Islam qui a été révélé à Mohamed, proscrit toute dépréciation, ou discrétisation de n’importe quel prophète, comme il exclut toute atteinte aux symboles religieux » ; il appelle, par ailleurs, « à s’éloigner des ignorants », souligne la même source.

« Le devoir des musulmans et de tout amoureux de vérité et de tolérance, est de diffuser la biographie des prophètes, et tout ce qu’elle comprend en termes de miséricorde, de justice, de tolérance, et d’effort constant pour le bien de l’humanité toute entière ».

Le Maroc a, par ailleurs, condamné l’atteinte au prophète Mohamed, paix et grâce sur lui.

