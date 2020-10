Le Maroc condamne la publication des « caricatures outrageuses » au prophète Mohamed

Le Maroc condamne vigoureusement « la poursuite de la publication des caricatures outrageuses à l’Islam et au Prophète Mohamed, paix et grâce sur lui ».

Le ministère des affaires étrangères marocain déplore, dans un communiqué, « ces actes attentatoires au prophète qui reflètent l’immaturité de leurs auteurs », signalant que « la liberté se termine où commence la liberté et les croyances des autres ».

« La liberté d’expression ne peut justifier, sous quelque raison que ce soit, l’attaque injustifiée contre l’Islam, dont les adeptes dépassent à travers le monde, les deux milliards de personnes ».

Le Maroc fustige, par ailleurs, « tous les actes obscurantistes commis au nom de l’Islam ».

Le communiqué appelle « à cesser d’attiser les sentiments d’indignation et de faire montre de respect de l’autre, comme condition sine qua non du vivre ensemble, et de dialogue apaisé ».

Cette condamnation intervient « suite à la publication en France des caricatures blasphématoires au prophète Mohamed, le dernier des messagers de Dieu, et à la vague d’indignation que cela a suscité à travers le monde musulman ».

Gnetnews