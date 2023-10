L’Arabie saoudite appelle à un cessez-le-feu immédiat et à une levée du blocus contre Gaza

Le Conseil des ministres saoudien a réitéré le rejet catégorique du Royaume saoudien, des appels à la déportation forcée du peuple palestinien, rapporte l’agence l’agence de presse saoudienne.

Réuni ce mardi sous la présidence du roi Salman Ibn Abdelaziz al-Saoud à Ryad, le conseil des ministres a demandé un cessez-le-feu immédiat, et une levée du blocus contre Gaza. Comme il a appelé à la relance du processus de paix, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations-Unies, et à l’initiative de paix arabe visant l’instauration d’un Etat palestinien.

La réunion a, par ailleurs, examiné l’escalade à Gaza, et les entretiens téléphoniques du prince héritier avec les présidents turc, iranien, et français, ainsi que la réunion qu’il a eue avec le chef de département d’Etat US, Anthony Blinken, selon la même source.

Gnetnews