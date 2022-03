L’Arabie Saoudite disposée à consolider sa coopération sécuritaire avec la Tunisie

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est entretenu ce mardi 1er Mars à Carthage, avec l’émir Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz al-Saoud, ministre de l’Intérieur saoudien.

Le chef de l’Etat salué « les liens de fraternité entre la Tunisie et l’Arabie Soaudite qui se sont consolidés, dernièrement, par le pont aérien instauré par le Royaume pour aider notre pays à faire face à la pandémie du Covid-19 ».

« La Tunisie et l’Arabie saoudite ont des perspectives prometteuses et diversifiées pour renforcer davantage les relations de coopération et de partenariat ancrées, en vue de faire face aux défis communs pour les deux pays et la région et bâtir un avenir meilleur pour les deux peuples », a affirmé Kaïs Saïed, cité par un communiqué de la présidence.

Il s’est félicité du « niveau privilégié de la coopération sécuritaire et militaire entre les deux pays », réaffirmant la détermination de la Tunisie « à la développer davantage et à l’élargir, et à renforcer la tradition de concertation et de coordination avec l’Arabie saoudite, pour contrer le terrorisme et le crime organisé, et en traiter les causes profondes ».

Le ministre de l’Intérieur saoudien a, pour sa part, transmis « les salutations du roi saoudien et du prince héritier au président de la république », se faisant l’écho de leur « détermination constante à continuer à appuyer la Tunisie et à se tenir à ses côtés, en vue de concrétiser les aspirations de son peuple ».

« La direction du Royaume est confiante dans la capacité de la Tunisie à surmonter les difficultés qu’elle traverse, et considère que sa sécurité et stabilité sont indissociables de celles de l’Arabie saoudite », a-t-il souligné.

Le ministre de l’Intérieur saoudien a exprimé les dispositions du Royaume à « consolider davantage les relations de coopération avec la Tunisie dans le domaine sécuritaire ».

Gnetnews