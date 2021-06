L’Arabie Saoudite souhaite investir dans le tourisme en Tunisie (ministre saoudien)

Le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, a rencontré ce lundi 07 Juin au palais du gouvernement de la Kasbah, le ministre du Tourisme et président du Conseil d’administration du Fonds saoudien pour le Développement, Ahmed el-Khatib, en présence du ministre du Tourisme, Habib Ammar.

Méchichi a mis l’accent sur « la solidité des liens de fraternité et d’amitié, enracinées dans l’histoire entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite, qui sont fondées sur le respect mutuel et la coopération dans les domaines de la connaissance, de l’économie, et de la politique, au service de l’intérêt conjoint des deux peuples ».

Le Premier ministre a salué « les efforts du ministère du Tourisme saoudien et son rôle actif au sein de l’Organisation mondiale du Tourisme (OMT), notamment face à l’actuelle crise sanitaire, à travers sa contribution remarquable à la cellule de crise, et au G 20 du Tourisme », indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Le ministre du Tourisme saoudien a affirmé, pour sa part, la détermination de son pays à investir dans le nôtre, notamment dans le tourisme, évoquant « l’importance de redynamiser l’activité touristique dans les deux sens, en vue de surmonter les conséquences de la crise du Coronavirus ».

Il a appelé « à encourager les échanges entre les professionnels des deux pays pour mettre en place des programmes touristiques mixtes, et faire connaitre les produits touristiques existant en Tunisie et en Arabie saoudite ».

Gnetnews