L’Arabie saoudite veut instaurer de bonnes relations avec l’Iran (Ben Salmane)

Le prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salmane, a affirmé que le Royaume aspire instaurer de « bonnes relations » avec l’Iran, étant un pays voisin. « Il y a des problèmes entre les deux parties, que l’Arabie Saoudite œuvre à régler, avec ses partenaires », a-t-il souligné, cité par la presse saoudienne.

Dans une interview retransmise hier soir par les médias officiels saoudiens, Ben Salmane a ajouté que « l’Iran est un pays voisin », « nous voulons avoir des relations bonnes et privilégiées avec l’Iran ».

Et de poursuivre : « nous ne voulons pas que la situation de l’Iran soit difficile, nous voulons à l’inverse un Iran prospère, nous avons des intérêts dans ce pays, et lui-même a des intérêts en Arabie saoudite…pour pousser le monde et la région vers la prospérité ».

Il a imputé les problèmes aux « agissements négatifs de l’Iran, soit à travers son programme nucléaire ou son soutien aux milices hors la loi dans certains pays de la région, ou son programme de missiles balistiques ».

« Nous œuvrons, aujourd’hui, avec nos partenaires dans le monde à trouver des solutions à ces problèmes, et nous souhaitons les surmonter afin que nos relations soient bonnes et positives au service de tous ».

Ben Salmane a aussi considéré qu’ »il existe des accords dans une proportion de 90 % entre le gouvernement saoudien et l’administration américaine de Joe Biden », affirmant que « les Etats-Unis sont un allié stratégique du Royaume ».

Gnetnews