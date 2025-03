L’Argentine corrige le Brésil au Monumental

La 14ème journée des qualifications de la zone Amérique du Sud pour la Coupe du Monde 2026 a offert un duel tant attendu entre l’Argentine et le Brésil au stade Monumental de Buenos Aires.

Déjà qualifiée avant le coup d’envoi grâce au résultat nul entre la Bolivie et l’Uruguay, l’Albiceleste a confirmé son statut de leader en infligeant une lourde défaite à la Seleçao (4-1).

Les buts ont été inscrits par Alvarez, Fernandez, Mac Allister et Simeone. L’unique réalisation de la Seleçao porte le nom de Cunha.

Avec cette victoire éclatante, l’Argentine assoit encore un peu plus sa domination sur les qualifications et totalise 31 points en tête du classement. Le Brésil, de son côté, reste sous pression avec 21 points, à égalité avec l’Uruguay et le Paraguay.