Lâ€™ARP adopte un accord de prÃªt de 90 millions dâ€™euros pour lâ€™emploi et lâ€™entrepreneuriat

L’ARP adopte un accord de prêt de 90 millions d’euros pour l’emploi et l’entrepreneuriat

L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a adopté, ce lundi 3 février 2025, un projet de loi approuvant un accord de prêt conclu entre la Tunisie et la Banque africaine de développement (BAD) le 10 septembre 2024. Le texte a été voté par 67 députés, tandis que 20 s’y sont opposés et 17 se sont abstenus.

D’un montant de 90 millions d’euros (environ 300 millions de dinars), ce prêt vise à renforcer la compétitivité des entreprises et à dynamiser le marché de l’emploi dans le cadre du programme de formation professionnelle et d’emploi 2024-2027. Il prévoit notamment des formations pour 2 000 à 8 000 personnes et l’intégration de 2 400 à 4 600 chômeurs dans le monde du travail.

Le programme soutiendra également l’entrepreneuriat à travers l’octroi de prêts sans intérêts à 7 000 porteurs de projets et l’appui à 5 000 à 10 000 initiatives entrepreneuriales. Par ailleurs, l’Agence nationale pour l’emploi sera renforcée afin d’organiser des sessions de formation et d’accompagner 20 000 chercheurs d’emploi, dont 50 % de femmes.

Le remboursement de ce prêt s’étalera sur 24 ans, avec pour objectif d’appuyer la création de 13 000 nouveaux projets et d’accélérer l’insertion des jeunes dans le marché du travail.

Gnetnews