L’ARP dÃ©bat de la mission environnementale dans le cadre du projet de loi de finances 2025

L’ARP débat de la mission environnementale dans le cadre du projet de loi de finances 2025

Le mercredi 13 novembre 2024, le Conseil des députés a poursuivi ses travaux lors d’une séance plénière conjointe avec le Conseil national des régions et des gouvernorats, visant à examiner les missions spécifiques du projet de loi de finances pour l’année 2025. Cette session a été présidée par Ibrahim Bouderbala, Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, en présence de Habib Abid, Ministre de l’Environnement, et de plusieurs hauts responsables du ministère.

L’accent a été mis sur la mission environnementale du projet de budget pour l’année 2025. Lors de la séance, le ministre de l’Environnement, Habib Abid, a révélé que le budget alloué pour 2025 est estimé à 470,6 millions de dinars. Cette somme est répartie entre l’environnement, le développement durable, l’investissement, ainsi que les programmes de leadership et d’appui. Plus précisément, 457,1 millions de dinars ont été alloués au Programme de l’environnement, du développement durable et de l’investissement. Parmi ces fonds, 80% sont dédiés à l’Office national de l’assainissement, tandis que 13,4 millions de dinars sont alloués au Programme de leadership et d’accompagnement.

Dans son allocution, Ibrahim Bouderbala a rappelé l’importance du droit à un environnement sain, tel qu’énoncé dans l’article 47 de la Constitution de juillet 2022, soulignant l’engagement de l’État à lutter contre la pollution et à contribuer à la préservation du climat.

Le Président du Parlement a également évoqué le rôle central du ministère de l’Environnement face aux dangers environnementaux, qui résultent principalement de choix politiques et de stratégies écologiques inappropriées menées dans le passé. Il a souligné l’importance de réformer le cadre législatif et institutionnel en vue de relever les défis environnementaux et d’assurer un avenir durable pour les générations futures.

Le ministre de l’Environnement a ensuite présenté les principales lignes de la mission de son ministère dans le cadre du budget 2025. Il a détaillé les priorités stratégiques, notamment la gestion des eaux usées, la réduction des déchets plastiques, la gestion durable du littoral, ainsi que la résolution des projets en suspens. L’accent a également été mis sur le soutien à l’économie verte et la transition vers un modèle économique plus respectueux de l’environnement.

Les objectifs spécifiques de la mission environnementale en 2025 comprennent :

– L’amélioration de la qualité de vie et la lutte contre la pollution.

– La préservation de la biodiversité et la gestion des écosystèmes.

– Le soutien au développement durable et la transition vers l’économie verte.

– L’amélioration de la gouvernance et de la gestion des ressources financières et humaines.

Les discussions au sein du parlement ont porté sur plusieurs questions, telles que :

– L’extension des réseaux d’assainissement dans les quartiers populaires.

– L’abandon de la politique de déversement des eaux usées en mer.

– Le soutien à l’investissement dans le recyclage des déchets et leur transformation en énergie.

– La protection du littoral et la lutte contre l’érosion côtière.

– La nécessité de mettre en place des programmes nationaux pour lutter contre la désertification et la gestion des déchets.

Les députés ont également soulevé des préoccupations concernant les limites du budget, qui ne semblent pas proportionnelles aux défis environnementaux actuels. Plusieurs propositions ont été faites pour améliorer l’allocation des ressources et accélérer les interventions dans certaines régions.

Le ministre de l’Environnement a répondu aux préoccupations des députés, annonçant des initiatives pour renforcer le traitement des déchets et améliorer les infrastructures d’assainissement. Il a également précisé que des fonds importants étaient alloués pour la mise en œuvre des programmes environnementaux à travers le pays, notamment la réhabilitation du littoral et l’extension des infrastructures de traitement des déchets.

Les travaux de la session se sont poursuivis jusqu’à tard dans la nuit, et le Conseil des députés se réunira à nouveau le jeudi 14 novembre 2024 pour examiner les missions liées à l’agriculture, aux ressources en eau et à la pêche, ainsi que celles concernant l’industrie, les mines et l’énergie, dans le cadre du projet de loi de finances 2025.

