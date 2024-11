L’AS Soliman conteste l’arbitre Oussema Bin Ishak

L’AS Soliman a été battu par le Club Africain, samedi, dans le cadre de la neuvième journée de la Ligue 1 Professionnelle (4/2). Les dirigeants du club banlieusard ont fait savoir, dans un communiqué publié ce dimanche, qu’ils ne sont pas du tout contents du rendement de l’arbitre Oussema Bin Ishak : » Nous avons été lésés et les décisions arbitrales ont influé sur le résultats final du match. Le deuxième but du Club Africain était précédé d’une main, non signalée par Bin Ishak ».