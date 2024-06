L’AS Soliman et l’AS Gabes en ligue 1 la saison prochaine

L’AS Soliman et l’AS Gabés complèteront le tableau de la Ligue 1 la saison prochaine. En barrage, la formation de Soliman a battu aujourd’hui l’AS Marsa, alors que l’AS Gabés est venu à bout de Jendouba Sport.

Voici les résultats des matches de barrage :

AS Soliman 1-0 AS Marsa (ASS : Seddik Mejri (P) 36 mn)

AS Gabés 0-0 (TAB 8-7) Jendouba Sport