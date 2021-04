Lassaâd Chebbi au Raja : « Ca ne se refuse pas »

Après avoir quitté l’US Monastir, Lassaâd Chebbi est officiellement devenu le coach du Raja de Casablanca. Il remplace Jamel Sallami, qui a démissionné la semaine dernière. Le technicien tunisien s’est engagé pour les six prochains mois avec les Verts avec option de prolongation en cas de victoire du championnat ou de la coupe de la CAF.

Interrogé par les médias locaux, Chebbi a déclaré : « Je suis sur le banc d’un des plus grands clubs en Afrique. Le Raja, ça ne se refuse pas. Ma promesse ? Nous ferons tout notre possible pour remporter la C3 et finir la saison de la plus belle des manières ».

GnetNews