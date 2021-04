Lassaâd Chebbi vers le banc du Raja ?

Après avoir quitté l’Union Sportive de Monastir, le coach Lassaâd Chebbi pourrait se relancer au Maroc. D’après Kooora, le technicien vainqueur de la coupe de Tunisie 2020 est fortement sollicité par le Raja de Casablanca pour remplacer Jamel Sallami qui a démissionné la semaine dernière.

Les Verts sont actuellement entrainés par Mohammed Bakari et l’ex attaquant Sang et Or, Hichem Boucherouane. Dimanche, ils ont dominé Pyramids FC (3/0) en coupe de la CAF.

